Levningene sannsynligvis funnet i gammel søppelsekk i forbindelse med renovering

Ifølge flere uavhengige tips Harstad Tidende har fått inn i saken, ble den døde personen funnet i en eller flere gamle renovasjonssekker. Disse ble brukt for en god del år tilbake av kommunen, før Kvæfjord gikk inn i renovasjonsordningen til Hålogaland ressursselskap. Alternativt var levningene pakket inn i flere sekker av samme sort.

Om den døde personen ble lagt i sekken(e) for mange år tilbake, eller vedkommende døde i nyere tid, og ble pakket i gamle sekker som tilfeldigvis befant seg på adressen, er uvisst. Mye tyder imidlertid på at dette er en såkalt «cold case». I dette tilfellet noe som har skjedd for en tid tilbake.