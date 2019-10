Invitert foredragsholder får ikke visum til Norge

nyheter

Hun var invitert til «Ly for stormen»-konferansen, som går av stabelen 9. oktober. Det er den svenske ambassaden i Karthoum som har satt ned foten. Svenskene representerer også Norge i Sudan.

– Den sier på generelt grunnlag til Harstad kommune at de er redd for at unge mennesker ikke vil reise tilbake til sitt hjemland etter opphold her i Norge, skriver Harstad kommune på sine hjemmesider.