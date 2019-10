Har gjort 77 smuglerbeslag

nyheter

Utførselskvoten er 20 kg for gjester ved registrerte turistfiskebedrifter, og 10 kg for alle andre. Turistfiskere skal dokumentere at fisket har skjedd i regi av en registrert turistfiskebedrift. Avgrensningen gjelder innenfor en periode på sju dager. Du kan ikke lenger ta med troféfisk i tillegg til utførselskvoten.

Tolletaten og Fiskeridirektoratet avdekket ett forsøk på å smugle såkalt turistfisk ut av Norge i en stor samarbeidsaksjon i september. En litauisk bil ble stoppet på Ørje med 102,5 kilo makrell og sild om morgenen 16. september. Utviklingen går i riktig retning, skriver Tolletaten i en pressemelding.