Noen få minutter forsinket blir lysene dempet i storsalen dempet. Silhuetten av Kristian kommer til syne bak på den oppbygde scenen. Litt sånn småmagisk, og bringer tankene tilbake til en annen artist med stor stemme, som gjorde det samme for mange år siden, nemlig Morten Harket.

Stor stemme

Jeg har aldri hatt den helt store sansen for Kristian Kristensen. Til det har stemmebruken vært for voldsom, slik at melodiene på en måte druknet i denne.