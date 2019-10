Jardar Jensen blir ordfører igjen

nyheter

Jardar Jensen (H) underslår ikke at valget i Evenes ble annerledes enn mange hadde ventet.

– Vi har hatt et spesielt valg i Evenes i år. Vi har vært igjennom en frisk valgkamp med steile fronter, mange følelser og til dels sterke påstander. For første gang i manns minne stilte en ikke partipolitisk liste til valg – Evenes Tverrpolitiske Liste (ETL). Nå er endelig valgresultatet er klart. Valgstyret har etter et vanskelig og nitidig arbeid, i samarbeid med Valgdirektoratet og Kommunal og Moderniseringsdepartementet, kommet frem, at til tross for mange feil og mangler, har disse ikke påvirket mandatfordelingen. Vi forventer derfor at kommunestyret vil godkjenne valget på det konstituerende møtet 8. oktober, skriver han i ei pressemelding fra Evenes Høyre.