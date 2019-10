Dette jobber politiet med torsdag

nyheter

Sømna: 07.39: Melding om en bil som har kjørt av veien ved Vik. En person involvert. Det skal være glatt vei på stedet, rapporterer politiet i Nordland. Klokken åtte melder politiet at føreren er fraktet til legevakten for sjekk.

Bodø: 06.58: Melding om singelulykke på sykkel i Petter Engens vei. En person skadet, blir behandlet av ambulansepersonell på stedet. Politiet oppretter sak og gjør undersøkelser på stedet.

Tromsø: 02.14: Politiet avholdt promillekontroll i Kroken. Ingen utslag på promille, men én fører anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.

Bodø: 01.30: Fører av en bil ble først anmeldt for kjøring i påvirket tilstand, framstilt for lege og førerkortet midlertidig beslaglagt onsdag. Noe senere på natta ble den samme kvinnen stanset under kjøring på nytt, denne gang anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. Men det var ikke bare det, melder Avisa Nordland, hun hadde også gjort skadeverk på ei utleieleilighet.

Tromsø: 23.39: UP målte en bil til 73 km/t i 50-sone på Bruvegen i Tromsdalen. Fører hadde fem prikker fra før og fikk ytterligere tre. Førerkortet ble dermed beslaglagt på prikkbelastning. Fører erkjente forholdet på stedet og samtykket i førerkortbeslag. Det ble beslaglagt ytterligere to førerkort i 50-sone ved Esso i Tromsdalen. En av disse hadde også for mange prikker til å beholde førerkortet etter målingen. Den andre ble målt til 101 km/t. I tillegg til de nevnte samtykket seks førere til forenklede forelegg.

Tromsø: 22.20. Politiet fikk melding om et pågående mulig tyveriforsøk av en bil i Tromsdalen. Politiet påtraff flere personer blant flere biler på stedet. Undersøkelser ble gjort. En bil ble tauet inn da den var tidligere meldt stjålet. Ingen pågrepet. Saken etterforskes.

Dette jobbet politiet med onsdag