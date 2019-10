nyheter

Det sier administrerende direktør Mona Kristine Rosvold, som mener mediehusets digitalsatsing nå gir resultater.

– Det man lærte for fem år siden, må oppdateres og utvikles allerede idag. Det betyr at vi står foran et krafttak med å gi de ansatte riktig kompetanse. Vi må ha et opplegg der alle får fortløpende opplæring. Selv om en journalist er flink til å skrive papirsaker, krever den digitale utviklingen påfyll av ny kompetanse. Derfor må ansatte være endringsvillige.