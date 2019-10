Straksaksjon på do

nyheter

Etter at Harstad Tidende brakte bilde og omtale av utedoen ved fergeleiet på Bjørnrå onsdag, ble toalettet tema da ansatte kom på jobb onsdag morgen.

Vårt ansvar

– Det er Statens vegvesens ansvar for at toalettet fremstår bra for publikum. Derfor tar vi en runde med driftsentreprenøren som ifølge kontrakten skal gjøre rent på toalettet. Rengjøringen skal skje umiddelbart, sier Jørgensen.