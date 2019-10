Dette jobber politiet med onsdag

nyheter

Ballangen: 03.28: Sammenstøt mellom to biler ved Forsåtunnelen på E6. Den ene bilen var en arbeidsbil i forbindelse med vegarbeid. Fører av den andre bilen stakk fra stedet i bilen, kjørte ut av veien et stykke lengre fram. Politi pågrep personen, som blant annet ble mistenkt for ruspåvirket kjøring. Ingen personskader.

Tromsø: 01.13: Mann i 40-årene ble innbrakt i arresten etter han var sint, beruset og uønsket på en privatadresse. Mannen måtte sove ut alkoholrusen i arresten.

Tromsø: 00.42: Melding fra en ansatt på Radisson Blu om en skremmende og plagsom mann i resepsjonsområdet. Situasjonen utviklet seg til en truende situasjon med en gjenstand. Patruljer ble sendt til stedet med bevæpning og fikk raskt kontroll. Saken etterforskes.

Dette jobbet politiet med tirsdag