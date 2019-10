Vil samle nye Midtre Hålogaland tingrett i Harstad

nyheter

Klokken 12 i dag offentliggjorde Domstolkommisjonen sin anbefaling om ny organisering av domstolene. I utredningen NOU 2019: 17 med navnet Domstolstruktur går kommisjonen inn for at Harstad blir sete for en ny regional tingrett bestående av Trondenes tingrett, Ofoten tingrett og Vesterålen tingrett.

Dette betyr at saker fra kommunene Andøy, Bø (Nordland), Evenes, Gratangen, Hadsel, Harstad/Hárstták, Ibestad, Kvæfjord, Loabák/Lavangen, Lødingen, Narvik, Salangen, Sortland/Suortá, Tjeldsund/Dielddanuorri og Øksnes i utgangspunktet skal behandles her.