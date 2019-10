Vi blir mentalt friskere av å gi oss selv tid

nyheter

Temaet for årets verdensuke for psykisk helse 23 er nettopp «Gi tid». Dette blir første tema ut under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse». Harstad, Kvæfjord og Skånland har et felles opplegg. Selve verdensdagen er 10. oktober. Markeringen i Harstad i år, skjer mandag 7. oktober.

Praktisk løsning

– Vi har ukevis med arrangementer. Men den uka er hoveduka for aktiviteter og markeringer. For å unngå at ting i forskjellige kommuner kolliderer med hverandre, har vi spredd hovedmarkeringene ut over flere dager. I år blir det mandag 7. oktober i Harstad, bekrefter Ann-Kirsti Brustad, koordinator LPP/Bikuben.