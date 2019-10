Dette jobber politiet med tirsdag

nyheter

Tromsø: 01.08: Vikran: Melding om trafikkuhell. Et kjøretøy med fem personer skal ha kjørt i grøfta. Det ble opplyst til politiet at èn person var skadd. Tre personer ble fraktet med ambulanse til legevakt for sjekk på grunn av smerter. Det er ikke mistanke om rus eller høy fart, meldter politiet. Patruljen oppretter dog sak på uaktsom kjøring.

Gjerdodden/Grasmyr: Melding om et kjøretøy som hadde kjørt ut av veien. Det var dårlig sikt og glatt på stedet. Stedet er Skognesbotn. Ambulanse undersøkte en person. Fører av mopeden, en gutt på 17 år, var bevisst da ambulansen kom til stedet. Vedkommende ble sendt til legevakt med ambulansen. Saken etterforskes.

Dette jobbet politiet med mandag