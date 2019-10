Bedre enn bommer?

At dagens konglomerat av bilavgifter er modent for en omfattende revisjon, er hevet over tvil.

nyheter

I en fersk rapport skisseres et alternativ til dagens ordninger, i form av et nytt opplegg for såkalt veiprising. Prinsippet går i korthet ut på å kreve inn en kilometeravgift som beregnes ut fra blant annet strekning som kjøres, tidspunkt for kjøringen og hvilken biltype som brukes. Med denne modellen, som omtales i TØI-publikasjonen Samferdsel, vil bilister i landdistriktene kun bli avkrevd «basiskilometeravgiften» på 20 øre, mens bykjøring i rushtiden kan bli priset til 4-5 kroner kilometeren. Et grunnlag for prissettingen er nemlig de ulempene kjøringen medfører, samfunnsøkonomiske og ellers, slik som utslipp, støy, ulykkesrisiko og tidstapet når man stamper i kø.

I kommentarfeltene har noen umiddelbart hilst forslaget velkommen, andre har forsiktig sagt en stikk motsatt reaksjon. Bilpolitikk har politisk sprengkraft, og den har økt i takt med veksten i antallet bomstasjoner og -priser. Er det mulig å tenke seg en avgiftsreform som får bompengeopprørerne til å erklære seier og nedlegge virksomheten? Eller er det mer sannsynlig at nok fortsatt er nok og bompengepartiet omstilles til Nei til veiprising?