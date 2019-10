– Nå blir det mer tid til å være bestefar

nyheter

Tirsdag sa Ivar Østberg at dette blir han sist periode som leder av Harstad Eldreråd.

– Jeg og nestleder Johanne Pedersen har sittet i styret de sist 12 årene sammen. Nå er det på tide at andre tar over, sier Østerberg, som satt på Stortinget for KrF fra til 2005. Nå satser han på med tid sammen med sine 16 barnebarn. Og i november skal han bli oldefar.

Engasjert

– Det gikk ikke lang tid før jeg fikk lyst til å engasjere meg i seniorpolitikken her i Harstad. Og det er nå gått tre perioder og 12 år som leder av eldrerådet.

– Jeg både håper og tror at eldrerådets engasjement i saker som angår de eldre har bidratt til at mange har fått det bedre på sykehjemmene i byen.

– Jeg føler at vi har blitt tatt på alvor av byens politikere og ansatte. Det er flott at det er mulig for pårørende å si fra om ting som kan bli bedre i arbeidet med de eldre som trenger omsorg, sier Østberg.

Alle sykehjem i Harstad kommune er i dag sertifisert som «Livsgledesykehjem».

Fikk pris

Harstad Eldreråd deler årlig ut Innsatsprisen til et menneske som bidrar med å stille opp for andre på blant annet sykehjem.

– I år gikk prisen til Arvid Eliseussen. Den er velfortjent. Han stilte opp i sommer med å spilte 12 søndager på rad med sitt barnebarn. Han bruker mye av sin fritid på å glede andre med sang og historier, og han vil ikke ha betaling for jobber, sier Østberg.

Tirsdag ble ha tildelt prisen på 7.500 kroner av Margit Killengreen Myreng og nestleder Johanne Pedersen.

– Det var en stor overraskelse. Jeg ble regelrett rørt, sa Arvid Eliseussen, etter at han hadde mottatt prisen av eldrerådet.

I forkant hadde han sunget noen Elvis låter for de over 700 personene som var på plass i storsalen.

Mange bidro

– Jeg er meget godt fornøyd med talen til fylkesmann Elisabeth Aspaker. Hun kom med mange innspill og fortale oss hva fylket jobbet med i fremtiden, sa Østberg, som fikk ros av tidligere ordfører Marianne Bremnes.

– Ivar og eldrerådet har stått på i alle mine år som ordfører. Og det er bra at de eldre på sykehjem får middag på ettermiddag og ikke på formiddagen, påpekte hun.

Bremnes som i dag er generalsekretær har besøkt en rekke sykehjem i landet. Hun viste til flere eksempel på der økt trivsel og aktivitet for de eldre førte til en solid nedgang i medsinbruken ved sykehjemmene.

Bidro

Tirsdag ble publikum ønsket velkommen av duoen Konstanse Fjellvang og Nikolai Aas Hansen. De fikk se flott solodans av Thea Wolf Solberg.

Påtroppende varaordfører Espen Ludviksen talte på vegne av kommunen. Ibestad-karen Ronald Forså hadde også i år oppgaven med å lose publikum gjennom forestillingen. I fjor fikk Halvdan Sivertsen boltre seg på scenen samme med gitarist Terje Nohr. I år spilte Nohr sammen med brødrene Olav og Lars Bremnes.

Publikum fikk høre en helt ny låt av Olav Bremnes. Litt Petter Dass og flere melodier av Lars Bremnes. Jonny Gabrielsen sørget for et adelig revyinnslag og Børge Mikalsen leverte Stand Up-innslag.

Tidligere kulturhus-direktør, Manne Løkholm, fikk en påskjønning fra eldrerådet, etter mange års samarbeid om avviklingen av den internasjonale eldredagen i Harstad kulturhus.