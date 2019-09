nyheter

Narvik, E6, Emmenes: 23.50: UP stanset en bil som var målt til 74 km/t i 60-sone. Denne overtredelsen ga bilfører fire prikker, og ettersom han hadde fire prikker fra før, ble førerkortet hans tatt i beslag.

Harstad: Politiet ble søndag ettermiddag tilkalt til et av byens hoteller fordi to gjester var mistenkt for tyveri. Ved ransaking ble en det funnet en stjålet mobiltelefon samt et ulovlig elektrosjokkvåpen. En ansatt på hotellet meldte at mobilen var stjålet. Det opprettes sak på begge.

Dette jobbet politiet med søndag