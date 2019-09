- Solid interesse for bobil

nyheter

Det sier Jan Børre Håheim, en av selgerne i selskapet Icaravan fra Tromsø.

– Det har blitt omsatt meget bra her hos oss, sier Håheim, som sammen med de andre selskapet i det 10 år gamle Tromsø-selskapet har møtt mange nye kunder i løpet av tre dager i Harstad i Hålogalandshallen.

Mange biler

– Vi har hatt svært mange folk på plass her på messa på vår stand med ulike typer bobiler, sier Tromsø-mannen, der han står i et mylder av bobiler i den ene enden av Hålogalandshallen. Like ved står den dyreste bobilen med en prislapp av 1,8 millioner kroner.

Den slår ikke en prislappen på en Porsche 911 til i underkast av 2,2 millioner kroner, som står noen skritt unna.

Stor interesse

– Interessen for å se på bobiler har vært stor her i Harstad.

- Vi har hatt mange innom som har gjort sine valg. Og vi har formidlet salg av en brukt bobil til 2,4 millioner kroner som vi har stående i Tromsø, sier Håheim, om noe av det som har skjedd i løpet av helga i Harstad.

Han regner med at det er omsatt bobiler for mellom 4–5 millioner kroner i løpet av helga.

– I tillegg har vi rundt 20–25 tilbud ute blant potensielle kjøpere av bobil, sier selgeren fra Icaravan i Tromsø. Bedriften er lokalisert på Lanes på sør-Tromsø i Tromsø.

– Vi er etabler i det gamle Bilco-byttet. Der det var avistrykkeri tidligere.

– Hit til Harstad har vi hatt med 11 kjøretøy og en varebil. Så det er en del logistikk på å dra på en slik messe. Nå skal vi bare til Tromsø for å trekke pusten. Om 14 dager skal vi til Nordnorsk Handelsmesse i Alta, forteller han.

Feiring

– Vi er godt fornøyd med å runde av en jubileumsuke med å være på messa her i Hålogalandshallen, sier Monica Lauritzen, som søndag ettermiddag var på plass i Hålogalandshallen sammen bed Bohus-kollega Jonny Storvoll Stenhaug.

Han kunne fortelle om hektiske dager på butikken i Harstadbotn og en god del folk innom standen de hadde på messa.

Økning

– Vi har siden restarten for fem år tilbake hatt en jevn økning i omsetning. I 2018 hadde vi en økning på 1,5 millioner kroner i omsetning sammenlignet med i 2017, sier Stenhaug.

– Vi har i jubileumsuka omsatt for 1,1 millioner kroner. Og vi ligger 4–5 prosent foran tallene i 2018. Vi er derfor glad for at pila har pekt oppover de siste årene, sier han, om utviklingen til Bohus i Harstadbotn.

Bedriften er en av flere lokale utstillere på Nordnorsk Handelsmesse i Håloglandshallen.

Potensial

– Dette er en messe som har potensial her i Harstad. Vi har lært en god del nye ting om å arrangere handelsmesse i Harstad, sier Stigh Aarstein, som er messegeneral.

– Det mest positive er at utstillerne er meget positive, og at flere vil tilbake hit, sier han.

– Det er klart at en må evaluere messen i etterkant. Det har vært en utfording for oss å lage messe i en hall på 2500 kvadratmeter, sammenlignet med Finnmarkshallen på 8000 kvadratmeter, sier Aarstein.

Om 14 dager dra messa videre til Alta og Finnmarkshallen.

Flere av aktørene som deltok på messa i Harstad blir med videre til Alta.

– Det er en messe som er helt utsolgt. Der forventer vi over 5.000 besøkende i løpet av messa, sier Aarstein, som er usikker på om det blir ny messe i 2020 i Harstad.

Mye bra

– Mye har vært bra for utstillerne her i Hålogalandshallen. - Vi er særdeles fornøyd med samarbeidet vi har hatt med de som jobber her til daglig. Og ikke minst er det vært å gi ros til Kvæfjord idrettslag, som har bidradd på flere måter i rigging og som vaktmannskap.

Han legger ikke skjul på at de finnes forbedringspotensial på flere områder.

– Det er noe en må ta i evalueringen i etterkant. Men jeg kan si såpass at det er svært mange av utstillerne som vil tilbake til Harstad, avslutter, Stigh Aarstein.