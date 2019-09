Ruud taler i Fellesmøtene

nyheter

Yngvar Ruud. født i 1946 og oppvokst i Narvik, har valgt temaet Guds kjærlighet trumfer alt for sin tale under fellesmøtene på Bethel i Harstad.

Det opplyser Odd Nilssen.

Temaet oppsummerer hans trosreise. Etter en skolelagsleir på Trondenes i 1960, ble hans lyst og interesse vakt for å bli kristen. I oppveksten var hans hovedinteresser kirken og musikken. Som ungdom tok interessene og kallet han til nordiske teologiske seminar i Göteborg, der han ble uteksaminert til tjeneste som pastor i Metodistkirken i 1969.

I tillegg har han tatt graden Doctor of Ministry ved Wesley Theol. Seminary i Washington DC. I 12 år har han jobbet med et diakonalt prosjekt: Treffpunkt Recovery – et møtested for livsmot og håp for mennesker som sliter med ulike former for avhengighet.

Yngvar Ruud har 45 år sammenhengende tjeneste som menighetspastor i Metodistkirken. Han var med i pionertiden i den tverrkirkelige karismatiske fornyelsen, og har senere tatt dype inntrykk av retreatbevegelsen og har siden årtusenskiftet jobbet for at kirken på en bedre måte kan møte mennesker som sliter med livet. Han kommer selv fra en storfamilie som har hatt problemer med alkoholavhengighet og har derfor opplevd det meningsfullt å jobbe med å gi håp til mennesker som strever. Han er med i tjenesterådet til Anonyme Alkoholikere, og sitter der som ikke-alkoholiker eller venn av AA.