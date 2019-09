Tiltalt for overgrep mot 8 gutter: I dag starter Tjeldsundsaken

nyheter

Rettssaken i Ofoten tingrett starter mandag klokken 09, nesten to år etter at en mann i 60-årene fra Tjeldsund ble pågrepet i begynnelsen av desember 2017.

Mannen er anklaget for seksuell handling med barn under 16 år. I tiltalebeslutning fra statsadvokaten er mannen tiltalt for overgrep mot åtte gutter fra 2012 og fram til pågripelsen høsten 2017.

OVERGREPSSAKEN I TJELDSUND: Terje slo overgrepsalarm i 1999. Først 18 år etter ble siktede pågrepet I 40 år skal siktede ha forgrepet seg på barn. Terje Andreassen ga politiet en liste på 14 navn i 1999. To andre vitner ble avhørt, saken henlagt og overgrepene skal ha fortsatt.

Politiadvokaten har foreslått at det innkalles 14 vitner, deriblant de åtte fornærmede. I tillegg er det påberopt 12 dokumentbevis, blant annet datatekniske bevis, som skal legges fram for retten.

Da politiet var ferdig med etterforskning av saken sist sommer, var det 40 fornærmede, men flere av forholdene skal være foreldet. Saken er såpass omfattende, at den har vakt oppsikt over hele landet.

Overgrepssaken i Tjeldsund: Flere saker foreldet Mannen fra Tjeldsund er tiltalt for flere overgrep mot mindreårige, men mange hendelser er henlagt på grunn av foreldelse.

Tiltalte og de fornærmede tilhører i stor grad samme lille lokalmiljø. Kripos har bistått Nordland politidistrikt med avhør av fornærmede og vitner som er bosatt i andre deler av landet.

Det er satt av hele sju dager til forhandlingene. Politiadvokat Rita Hermansen Dahl er aktor, mens advokat Erling Malm er tiltaltes forsvarer. Bistandsadvokaten til de fornærmede er Mona Annie Ovesen.

Malm, som er forsvarer for den tiltalte, sier det alltid vil være en belastning at påtalemyndigheten bruker lang tid i en sak som dette.

– Men i denne saken var det forutsett at det kom til å ta lang tid, når påtalemyndigheten gikk så bredt ut, noe det ikke var grunnlag for. Min klient var derfor forberedt på at det kunne komme til å ta lang tid, men det er jo selvsagt alltid en belastning, sier Malm.

Politiet: 40 fornærmede i overgrepssak i Tjeldsund i Ofoten En mann i 60-årene fra Tjeldsund i Ofoten er siktet for seksuelle overgrep mot flere barn under 16 år. Ifølge politiet har antallet fornærmede økt til 40.

Klienten hans nektet tidligere i år straffskyld på alle punkter i tiltalen.