Kystkulturuka for 20. gang

nyheter

Kystkulturuka i Grovfjord er en populær begivenhet hvor elevene får et godt innblikk i fiske og kystkultur. Forrige uke tok hele 90 elever og et stort antall frivillige del i dette store lokale prosjektet.

Fiske og foredling

Hvert år, en uke i september, legges matte, norsk og andre fag til side og fokus rettes mot havet og kystkultur. Kystkulturuka består av mange ulike aktiviteter, og elevene er med og fisker, egner og setter liner og garn. De har eget fiskemottak der de sløyer og fileterer fisken. Derfra går fisken rett til kjøkkenet der den blir tilberedt til fiskekaker, fiskepudding, fiskegrateng, kokt fisk, stekt fisk, fiskesuppe, fiskeboller og mere snadder.

I «Feskarheimen» er det borddekking og her blir maten servert. I tillegg har de åpen restaurant en dag i uka der bygdefolket kan komme og kjøpe seg mat. Et svært populært tilbud.

Intensive dager

Det er mange ting som skal på plass før man kan gå i gang med et slikt omfattende arrangement. Det krever god planlegging fra lærerstaben, og i tillegg er elevene og et stort antall frivillige involvert. Skipperne og damene i Grov sanitetsforening er viktige støttespillere. 9 båter med frivillig mannskap var involvert i fisket.

Det var dessuten ekskursjon til Northern Lights Salmon og turer med den flotte skuta M/K Folkvang. Den første dagen fikk også alle kurs i livredning og påkledning, og fikk høre sagn fra lokalområdet, samt gjorde alt klart til fisket startet.

Fra tirsdag til onsdag overnattet elevene på skolen. Et meget populært tilbud blant elevene, og de oppførte seg eksemplarisk ifølge lærerne.

Samhold og lek

Skiftende vær la ingen demper på stemninga, og man kunne se at elevene koste seg, til tross for lange og innholdsrike dager. Alle gruppene besto av elever fra alle trinn, og de to i de øverste klassene var gruppeleder og nestleder. Elevene har i stor grad selv ansvaret for å holde sammen, være klar i rett tid til de ulike aktivitetene, og finne på ting sammen i pausene. Og det var ikke vanskelig å se at elevene var drevet i det de foretok seg. En dag i uka var også barnehagebarn og 7. klasse fra Sandstrand skole gjester. De var også med på ulike aktiviteter.

Gjesteelever

Etter at kystkulturuka etablerte seg i 2000, kom det etter hvert forespørsler fra elever fra andre skoler om de kunne få være med. Dermed begynte man å ta inn gjesteelever. Siden forespørslene bare har økt, måtte skolen lage ventelister og sette en regel om at man ikke kan hospitere mer enn 1 gang. I år var det med 17 hospitanter. De fleste fra nærområdet, men også fra Valdres og Oslo!

God fangst

Største fisk, en torsk på 21 kg. En pigghå tiltrakk seg stor oppmerksomhet. Kystkulturuka setter Grovfjord på kartet på en inspirerende og spennende måte. Gjennomføringa får 20 i stil!