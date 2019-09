Ja til storhotell på kaikanten

nyheter

Dette til tross for at planforslaget er i strid med byggehøyden i nylig vedtatte kommunedelplan (sentrumsplanen, red.anm.) som er satt til 30 meter for bebyggelsen mot tørrdokka.

– Innenfor rammene

– Rådmannen vurderte høydene forut for offentlig ettersyn og støttet seg på utredningene som er gjort i planarbeidet.