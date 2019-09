Familie med små barn våknet av at personen kastet flere steiner gjennom stuevinduet

nyheter

– Jeg våknet av det største braket du kan tenke deg, forteller Waage til VOL.

Hun forteller at en ukjent person kastet to steiner på boligens største stuevindu, som gikk gjennom og havnet på gulvet. I tillegg kastet vedkommende stein på bilen hennes slik at det ble både bulk og ripe. Reparasjonene regner hun med vil komme på flere tusen kroner.

– Dette var rett og slett skikkelig hærverk. Ungene våknet også av bråket, og den yngste på fire år ble litt skiplet av situasjonen, forteller hun.

Lette etter spor

Siden Waage og resten av familien lå i dyp søvn akkurat da hendelsen utspilte seg, fikk de verken sett eller hørt gjerningspersonen.

– Han la nok på sprang til skogs. Vi prøvde å finne gjenstander i stuen, og så etter spor utenfor huset, men vi fant ingenting. Mannen min var også innom den lokale puben for å høre om noen hadde sett noe, sier hun.

Reinspikket hærverk

Waage er rimelig sikker på at steinkasteren ikke hadde andre intensjoner enn å gjøre skade.

– Det er mange gjenstander i boden som personen kunne ha tatt med seg, men ingenting var borte, sier hun.

Hærverket ble meldt til politiet sporenstreks. Mandag går turen til Sortland for å snakke med mer med politiet om saken.

– Vi har våre mistanker, men det er politiet som skal finne ut av hvem som står bak dette, sier hun.

Løper etter

Waage presiserer at hun ikke er redd for å legge seg om kvelden etter det hærverksepisoden, men understreker at hun kommer til å være litt mer på vakt.

– Jeg vil nok ha det litt i bakhodet. Skjer det en gang til, løper jeg etter, slår Jean Marie Waage fast.

Hun oppfordrer også de som eventuelt har sett noe eller som kan sitte på tips i saken, om å ta snarlig kontakt.