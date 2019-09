Åpner stasjonen igjen

nyheter

350 brannstasjoner over hele landet åpner portene for små og store på lørdag. Høsttradisjonen med åpen brannstasjon er viktig for å redusere omfanget av alvorlige boligbranner, slås det fast i en pressemelding.

Det er en del å gå på, for hver femte familie har ikke tenkt gjennom hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne i egen bolig, kun én av åtte barnefamilier har hatt brannøvelse hjemme, og én av fire avtalt møteplass.