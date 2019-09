Selv om det skal snø og sludde, oppfordrer meteorologen deg til å vente med å legge om til vinterdekk

nyheter

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for Nord-Norge. De melder at det fra og med onsdag morgen er ventet snøbyger over 400-600 meter, og at snøgrensa i løpet av kvelden vil gå ned til circa 200-400 meter nord for Bodø.

– Det blir vinterlig, og da særlig fra onsdag kveld og utover torsdagen. Det er ventet sludd i lavlandet og snøgrensa er ganske lav. Det kan også bli frost natt til torsdag, sier statsmeteorolog Eirik Samuelsen.

Blir varmere

Samuelsen forsikrer imidlertid at vinterværet ikke har kommet for å bli.

– Det skal ikke vare så lenge, det er snakk om tre dager med kaldluft, sier han.

– Så det er ingen grunn til å skifte til vinterdekk ennå?

– Nei, med mindre du skal over fjelloverganger, så kan du ennå vente en stund. Det vil bli mildere utover helga, og tendensen er at det blir varmere fremover, forteller Samuelsen.

Kaldluft fra Barentshavet

Årsaken til at det nå blir hustrig, er et lavtrykk som ligger like øst for Kolahalvøya.

– Akkurat nå er faktisk luftmassene over Barentshavet de kaldeste på kloden, lenger nord er det faktisk varmere. Lavtrykket pumper den kalde lufta sørover og innover Norge, sier meteorologen.

Lekket klimarapport: All permafrost kan begynne å tine Klimaendringene kan tine enorme mengder permafrost, ifølge et utkast til en ny IPCC-rapport. Opptiningen fører til store utslipp av klimagasser fra bakken.

Samtidig holder det på å bygge seg opp et høytrykk lenger sør i Norge.

– Det er usikkert hvor langt nord hovedsenteret vil legge seg, men det blir i hvert fall varmere i et par uker fremover. Det vi ser er helt andre typer luftmasser enn de som kommer inn nå på onsdag, forteller Samuelsen.