Frisører med havutsikt

Daglig leder for salongen, Beathe Ursin, startet i sin tid opp med salong i Havnegata.

– Jeg etablerte salongen i Havnegata for 13 år siden. Det var tidligere i vår at jeg så at det var tomme lokaler i Havnepromenaden. Jeg synes beliggenheten så bra ut. Derfor tok jeg kontakt med eierne av lokalene tidligere i år, sier Ursin.