Stoppet eiendomssalg

Saken ble heftig debattert også da den ble tatt opp i kommunestyret, og utsatt, i juni. Flere skal være interessert i eiendommen.

Utsatte salg av eiendom Kommunestyret utsatte avgjørelsen om å selge en tomteflik i Evenskjer sentrum til Evenskjer Eiendom.

– Jeg hadde håpet at man hadde fått en avklaring mellom de to interessentene siden sist. Å gjøre forskjell på folk, bør ikke kommunen gjøre. Kan vi ikke rette opp i strekene på kartet, så det blir mer levelig for begge parter, spurte Tor Einar Fagereng, uavhengig representant.