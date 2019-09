nyheter

Helsetilsynet mener sykepleieren gikk inn i pasientjournalen til en ansatt, flere ganger over noen måneder, uten å ha behandlingsansvar for pasienten. Sykepleieren arbeidet som avdelingsleder og var pasientens leder.

Sykepleieren forklarte at innloggingsinformasjon ble oppbevart i en ulåst skuff og at noen må ha misbrukt tilgang og passord. Statens helsetilsyn kom til at det var mest sannsynlig at sykepleieren selv hadde gjort oppslagene.