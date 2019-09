Tjeldsundsaken i retten

nyheter

Domstolsbehandlingen i Ofoten tingrett kommer opp nesten to år etter at mannen i 60-årene fra Tjeldsund ble pågrepet. Det skjedde i begynnelsen av desember 2017.

«Seksuell handling»

Mannen er anklaget for seksuell handling med barn under 16 år. I tiltalebeslutning fra statsadvokaten er mannen tiltalt for overgrep mot åtte gutter fra 2012 og fram til pågripelsen høsten 2017.