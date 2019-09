Flere pårørende slår alarm

nyheter

– Bemanningen er så dårlig at pasienter blir sykere av å være der. Flere av de gamle sier rett ut at de bare vil dø.

Det sier Ernst Sørensen, Nina Kjæreng Kolstad, Sissel Blomsø og Kristin Blomsø. De har alle nære familiemedlemmer på Slottet. De ser daglig at deres kjære blir skadelidende av at sykehjemmene har for få ansatte.