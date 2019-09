– Jobbjakt er tøft

nyheter

– Jeg hører bestandig at arbeidsgivere skriker etter arbeidskraft. Men det er samtidig vanskelig for mange arbeidsvillige folk med flere tiår igjen i yrkeslivet å finne seg fast stilling. Kanskje spesielt for oss som har passert de berømte 50, og de som ikke har et stort nettverk fra før, poengterer Amundsen.

Bygget nettverk

– Uansett hvordan man snur på det, er det utvilsomt et lite paradoks, sier han lakonisk.