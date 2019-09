Hærens musikkorps tar med seg unge talenter på scenen

nyheter

Hærens musikkorps er avhengige av påfyll av unge talenter for å sikre bemanningen. Og for mange er det rett og slett her musikkgledens gnist blir tent for første gang. Og kanskje oppdager man den nye Ole Edvard Antonsen?

Grunnene er mange, mener Hærens musikkorps, til å gjøre samarbeidsprosjekter med lokale korps rundt om i regionen. Nettopp dette skal skje torsdag og fredag neste uke. Først skal Harstad skoles musikkorps og Hærens musikkorps ha felles konsert i storsalen Harstad kulturhus. Dagen etterpå møtes Vestfjordmusikken og Hærens musikkorps til felles konsert i Lødingen skoles nye Storsal.