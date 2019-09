Vil bygge ut Skånland skole

nyheter

Av sakspapirene kommer det fram at det er behov for en utvidelse av skolen. De trenges blant annet to nye klasserom, tre grupperom, et helsesykepleierrom, handikaptoalett, lager og korridorer som følge av utbyggingen. Arealbehovet skal være på rundt 350 kvadratmeter.

Prosjektet er mer eller mindre klart for utlysning i Doffin.