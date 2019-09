Fredag den 13. - en ulykkesdag? Neida!

nyheter

– Fredag den 13. er faktisk en sikrere dag enn alle andre fredager i året. Statistikken viser at det skjer færre ulykker fredag den 13. Sjansen for å bli utsatt for trafikkulykker denne fredagen er vel ti prosent mindre enn andre fredager, og vi ser samme tendens for reiseskader, brann-, vann- og personskader, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Fredag den 13. og tallet 13 har vært sett på som et tegn på ulykke, spesielt i Nord-Europa. Men verden over er det mange steder som fremdeles unngår å bruke tallet 13 i f.eks. gatenummer, etasjer, hotellrom og seterader på fly.