Senterpartiet blir jokeren i Tjeldsund

Etter at forhåndsstemmene for Tjeldsund var talt opp, lå Sp an til å få 3 av de 21 representantene i det nye kommunestyret. Hvis partiet inngår i et samarbeid med Arbeiderpartiet som lå an til å få 8 representanter, vil det bli et rød-grønt flertall i den nye kommunen. Hvis vi regner med Rødt og SV som begge har en representant før det endelige resultatet er kjent, vil det bli et solid flertall.

Arbeiderpartiet sikret seg 36,6 prosent oppslutning, en nedgang på 4,4 prosentpoeng siden 2015.

Men Heimgård vil så langt ikke si noe om samarbeidet.