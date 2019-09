nyheter

Nå har Stein Hugo Hansen, tredjekandidat for Tjeldsund SV, tatt initiativ til at det må undersøkes om også fisken her er forurenset.

Hormonforstyrrende gift

Det har alltid foregått fiske av hyse, sei, torsk, sild og flatfisk der, og også i dag benyttes fjorden flittig til fiske. Hansen, som selv er utdannet innafor akvakultur, fiske og fangst, mener at det nå må undersøkes om fisken her inneholder miljøgifter som gjør den farlig å spise.