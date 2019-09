nyheter

Det skal være problemer med innlogging via BankID på mobil, for kunder av Telenor og andre operatører som bruker Telenors mobilnett. Dette melder BankID Norge AS på sin hjemmeside mandag ettermiddag.

De oppfordrer til å bruke kodebrikken eller app for å logge inn i stedet, da vanlig BankID fungerer som normalt.

Man kan fortsatt stemme på valglokalet selv om man ikke får tilgang til det elektroniske valgkortet, så lenge man har med seg gyldig legitimasjon.