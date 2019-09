Vil ikke ha blokkbygging i fjæra

nyheter

Utbyggingsselskapet Harstad Panorama ønsker å bygge 90 leiligheter i et planområde på 27 dekar i Landvindsbukta, nordvest av Bergsodden. Mandag holdt utbyggerne folkemøte, der naboene som nå mobiliserer også stilte.

– Raserer landskapet

– Dette er ikke greit. Utbyggingen er hundre ganger verre enn det verste scenarioet jeg så for meg. Denne utbyggingen kommer til å rasere naturen og kulturlandskapet for all ettertid. Vi har et ikonisk landskap her rett utenfor byen, og kan ikke ødelegge det nå, sier Johnny Gabrielsen.