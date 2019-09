Sørli tok storeslem i showgolf-konkurrense

Det viser at golf kan spilles av alle, uansett fysikk og teknikk.– Det viser at golf kan spilles av alle, uansett fysikk og teknikk.

Årsaken var den overraskende vinneren. Sigve Bertheussen, hos arrangøren, trodde ikke det han så da alle tall var summert. Minst slag, korrigert for handikap, var Bjørn Harald Sørli med sønnen Bastian Sørli på andreplass. Resultatet var at Anleggsdrift, som de to driver, også tok bedriftsseieren.

– Årets resultat kan jeg faktisk ikke forklare på annen måte enn med flaks. Jeg måtte be pensjonert revisor Halvor Hundstad for å kontrollregne på grunn av det oppsiktsvekkende var resultatet. Det viser at golf kan spilles av alle, uansett fysikk og teknikk, sier en litt sjokkert arrangør.