Mustaparta er grunneier av halve Landvindsbukta. Han er i utgangspunktet er positiv til at ting skjer på nordsiden av byen.

- Men det er vanskelig å forstå at dette prosjektet lanseres av landskapsarkitekter. Den høye bebyggelsen virker malplassert i et området som har et særegent vakkert landskap med kulturverdi, sier Frans Mustaparta.

Han mener dette unike landskapet må behandles med stor varsomhet. Han viser til at det på deres eiendom nord av bukta, tidligere er gjort arkeologiske funn som viser at det har vært bosetning her fra langt tilbake.

At det skal utfylles i sjøen her, mener han er helt uaktuelt.

- Området er satt av til boligformål, men om man skal bygge her så bør bebyggelsen passe inn i lokal byggeskikk, og være tilpasset boligene som ligger rundt.

Mustaparta har stor forståelse for at naboene har engasjert seg i gruppen «Bevar strandsonen».

- Strandområdet hele veien fra Bergsodden til Ervika bør bevares, og i alle fall tas hensyn til når man planlegger noe her, mener han.

Selv om han er grunneier, så mener han at man ikke kan se alt i et økonomisk perspektiv.

- Man må også se ut fra framtidige generasjoners perspektiv, så vi kan ikke bare rasere området, sier han.