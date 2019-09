– Et angrep på sentrumsplanen

nyheter

Det slår daglig leder i Nordic Management Sverre Utvåg fast. Han vil først påpeke at han synes det er flott med nytt hotell og kino.

– Mange aktører har lagt ned mye penger, arbeid og krefter i et samspill for å få til en helhetlig plan for sentrum. Da blir det helt feil hvis politikerne vedtar prosjekt som er mer enn dobbelt så høy som det sentrumsplanen hjemler. Jeg vil si at det vil være direkte oppsiktsvekkende, og det viser at kommunen ikke praktiserer likebehandling av næringsaktører, sier han.