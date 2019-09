Stafett for livet setter ny lagrekord

nyheter

Sjef for Stafett for livet i Harstad, Asbjørn Linaker, sier at det bare gjenstår å klargjøre små detaljer før Stafett for livet åpner klokken 11 lørdag på Stangnes stadion.

Arrangementet er til støtte for kreftrammede og pårørende. Torsdag ettermiddag er det 60 lag som er påmeldt.