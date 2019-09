– Turbulens stopper ikke Evenes-utbyggingen

nyheter

Forsvaret og Forsvarsbygg hadde invitert til storstilt markering når det første nybygget til forsvarets bruk skal reises. Politikere fra hele regionen, og alle slags partier, var til stede når forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skulle legge ned den aller første grunnsteinen til det såkalte tilstedevaktbygget. Her skal pilotene "sove med skoene på", klar til utrykning. Evenes flystasjon skal bli fremskutt base for de nye kampflyene F-35, og hovedbase for de nye maritime patruljeflyene (MPA).

Turbulensdebatten