– Pridemarkeringen skapte enorm positiv energi blant de mange hundre som strømmet til byen. Her stilte både besteforeldre og oldeforeldre sammen med barn og ungdom for å feire mangfoldet. Det var utrolig godt og se, og det er et prosjekt vi må videreutvikle. Prideuka har truffet noe i oss, og gjør at folk får lyst til å delta, sier Opsal.

Kunnskap viktig

Vahl og Opsal vil ha med næringsliv, UiT Harstad og idrettslag på en dugnad som skal gjøre Pridemarkeringen i Harstad til en kunnskapsbasert folkefest som også skal ha alvoret med seg.