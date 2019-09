Nå er dette forbudt

nyheter

Det skriver HRS Hålogaland Ressursselskap på sin Facebook-side.

– Kommer man til oss med svarte sekker, må man belage seg på å sprette sekkene på miljøstasjonen og sortere avfallet hos oss.

Regelen gjelder fra 1. september. Det er Norsk Gjenvinning som har innført forbud mot å levere avfall i svarte eller fargede søppelsekker.

– For å kunne utføre mottakskontroll i tråd med våre konsesjoner er det ikke lenger tillatt å kaste avfall i svarte og fargede søppelsekker. Forbudet gjelder ikke transparente/gjennomsiktige sekker, opplyser Norsk Gjenvinning.

– Et slikt forbud er helt nødvendig for at vi skal kunne utøve en forsvarlig mottakskontroll, og sikre at det ikke kommer farlig avfall eller selvantennelige materialer (litiumbatterier) inn i avfallsstrømmene som skal gjenvinnes, melder selskapet.