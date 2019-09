nyheter

Hovedbegrunnelsen er at det vil bli plassert midt mellom de to lakseførende elvene Tennevikelva og Rensåelva. Skånland SV’s ordførerkandidat Odd Are Hansen mener at et anlegg der vil bety en utfordring både for villaksstammen og sjøørreten. I tillegg frykter han den økende mengden av avfall og skitt som et nytt anlegg vil representere.

For mange anlegg

Hansen sier at det allerede er altfor mange oppdrettsanlegg i Skånland og Tjeldsund, og en ytterligere økning vil være negativt.