nyheter

Det har blitt en tradisjon at Hålogaland Dansegalla inviterer til treff på Evenskjer siste helga i august, og dette var den åttende i rekka.

Ni dansegallaer

Hvis vi regner med arrangementet under bobiltreffet i mai, kan Skånland og Omegn Idrettsforening se tilbake på ni vellykkede arrangement som til sammen har trukket flere tusen dansere. For å gi gjestene valuta for pengene, danses det både fredag og lørdag kveld.