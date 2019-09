Dette jobber politiet med søndag

nyheter

Svolvær: 11.30. Politiet har gjennomført promillekontroll ved fergekaia i Svolvær. 89 førere kontrollert, ingen reaksjoner, melder Nordland politidistrikt.

Bodø: 11.00. UP har gjennomført promillekontroll på RV-80 ved Stormyraveien. Resultat: 305 kontrollerte, en anmeldelse for lavpromille, melder Nordland politidistrikt.

Reinøya: 10.30. Melding om en truende mann, går rundt i nabolaget, roper og skriker, politiet er på stedet har fått kontroll på vedkommende, melder Troms politidistrikt.

Skjervøy: 10.00. Melding om røykutvikling bolighus. Politi og brannvesen har vært på stedet, brannårsak tørrkoking, en mann i 80-årene bragt til legevakten for sjekk, melder Troms politidistrikt.

Finnsnes: Natt til søndag. En mann ble innbragt i arrest etter å ha utvist uakseptabel adferd ved et utested. Han må i tillegg forholde seg til at han blir anmeldt for forulemping av politifolkene som kom til stedet.

Storslett: 01.50. Melding om slåssing mellom 2 personer på et utested. Begge bortvist fra sentrum, melder Troms politidistrikt.

Tromsø: 01.30, politiet fikk melding om en mann som lå på bakken i området Kongsbakken. Vedkommende ble innbragt i drukkenskapsarrest, melder Troms politidistrikt.

Storslett: 01.15. En person bortvist fra sentrum. Vedkommende var beruset og opptrådte ufint ovenfor ansatte på et utested, melder Troms politidistrikt.

Harstad: 00.50. Melding om festbråk fra en bolig i St Olavsgate. Idet politiet ankom var festen iferd med å løse seg opp, melder Troms politidistrikt.

Tromsø: 00.30, bilfører anmeldes etter å ha blitt stanset av UP. Fører fremsto som ruspåvirket, og det ble funnet mindre mengde narkotika på han.

Bodø: Natt til søndag. Melding om slossing ved Studentersamfunnet. En person tas med inn til arrest. Har skallet til en vekter som forsøkte å oppløse slosskampen. Sak opprettes, melder Nordland politidistrikt.