Slagsmål på utested i Harstad

nyheter

Det melder Troms politidistrikt. Vedkommende hadde også tidligere på kvelden vært involvert i et lignende forhold, og ble ifølge politiet involvert i et slagsmål på et av byens utesteder klokken 02.15. Personen ble dermed innbragt av politiet og satt i fyllearresten.

Natten i Harstad har i tillegg til slåsskamp vært preget av fyll og bråk.

Politiet påla en mann i Harstad til å dempe musikken på en privat adresse natt til lørdag.

- Vedkommende spilte så høyt at han var til sjenanse for naboer i området, melder Troms politidistrikt.

Klokken 03.30 hadde politiet mottatt en melding om en beruset person ved Byskillet. Ambulansepersonell rykket ut til stedet, og vedkommende ble deretter ivaretatt.