Hovedtaler Opsal sier at det har vært og er en tøff kamp for likestilling.

– Vi bør alle takke de som har gått foran. Ved å være med å markere i dag, gjør vi det litt lettere for de som skal føre kampen videre. Det kreves fortsatt arbeid for likestilling, uansett kjønn og uansett seksuell legning. Vi må fortsette å kjempe for at alle skal ha mulighet til å være seg selv, sier hun.