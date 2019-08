Økende lekkasje

nyheter

Og det som øker mest, er dagsturer. Anslagsvis 9,2 millioner slike utflukter er et tall som får gamle rekorder til å blekne. Trenden bekreftes i en annen rekordnotering nylig. Rekorden gjaldt innslaget av øl-, brus- og vannbokser av svensk merke i norske panteautomater. Prosentvis økte dette enda mer enn grensehandelen generelt. At boksene kan leveres inn i automater på vår side av grensen, om enn uten utbetaling, kan nok sees som en miljøgevinst. Men for øvrig må tallene og vekstanslagene bokføres som gevinst for nabolandene, i all hovedsak Sverige, og tilsvarende tapt fortjeneste for Norge.

Med i regnestykket hører også en grensesprengende netthandel med brus, «løsgodis» og desslike. For «harryturer», som en tidligere landbruksminister en gang kalte grensehandelen, begrenser seg ikke lenger til fylkene nærmest grensen, med både gode veiforbindelser, båtruter og tilbud om bussturer i østlig retning. Eksempelvis tar Rogaland og Hordaland sitt monn igjen ved å toppe denne delen av netthandelen.