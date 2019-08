Flytter fra Åsegarden til Skjold

nyheter

Forsvarsbygg melder at de starter arbeidet med å tilpasse Skjold for å ta imot de allierte soldatene. De har inngått kontrakt med Harald Nilsen AS for å få opp bygg og anlegg som er nødvendig for at alliert øvingsvirksomhet i Norge skal kunne gjennomføres på en effektiv og god måte. 1000 nederlandske marinesoldater som i dag har Åsegarden som sin vinterlokasjon, skal flyttes midlertidig til Skjold. Planen er at nederlenderne skal være på plass på Skjold i januar 2020. På sikt er planen at de skal flyttes til Hegglia leir.

– Når infrastrukturen er på plass, skal Wilnor Governmental Services AS, som er strategisk leverandør til Forsvaret blant annet innenfor «Host Nation Support», og deres underleverandør, Stord Innkvartering AS, på oppdrag fra Forsvarsbygg, bygge og leie ut fire nye forlegninger, og kjøkken og spisesal til oss, sier prosjektleder Alliert øvelse og trening i Forsvarsbygg, Tore Reiersen, i ei pressemelding fra Forsvarsbygg.

Stord Innkvartering AS skal levere fire kaserner med cirka 1000 senger, og en messe som skal kunne betjene alle soldatene i leiren.

Han innrømmer at de har stramme tidsfrister, ettersom nederlenderne skal være på plass tidlig neste år.

– Vi har bare tida og veien. Gjennom godt samarbeid med entreprenører og Forsvaret skal vi få dette til, avslutter Reiersen.

